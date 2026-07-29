Bomberos en Francia, Gironda continúan combate de incendio forestal
El incendio en Gironda obligó a desalojar a 220.000 personas y sigue activo pese a avances.
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Un incendio sin control cuatro veces más grande que París amenazaba con resurgir el miércoles en el suroeste de Francia, mientras tres bomberos murieron en Grecia y equipos en todo el sur de Europa se enfrentaban a una mezcla de calor, sequía y fuertes vientos.
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