Remanentes de Arthur al centro-norte de EU

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Nueva Orleáns.- Los remanentes de la tormenta tropical Arthur azotaron el jueves varias partes del sureste de EU con fuertes lluvias y viento, destrozando edificios, inundando viviendas y provocando rescates acuáticos a lo largo de la costa del Golfo de México.

El clima severo también azotó distintas partes de la región centro-norte, donde una línea separada de fuertes tormentas derribó estructuras y dejó a decenas de millas de residentes sin electricidad.

Arthur fue la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, y aunque se degradó rápidamente en el transcurso de un día desde su formación, el sistema persistente generó condiciones peligrosas en Luisiana y Mississippi. En un condado rural de Luisiana, cayeron más de 60 centímetros de lluvia en 48 horas y la mayor parte de ese aguacero se precipitó el jueves, dijo Donald Jones, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno inundó al menos 200 viviendas en la jurisdicción de Avoyelles, a unos 113 kilómetros al noroeste de la capital del estado, señaló el representante estatal de Luisiana Daryl Deshotel.

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"Incluso para los estándares de esta región, se trata de una lluvia catastrófica", afirmó.

La Guardia Nacional y funcionarios estatales de vida silvestre trabajaban con equipos de rescate, dijeron las autoridades. No se han reportado muertes.

Se confirmó un tornado en la jurisdicción de Avoyelles, junto con otros tres cerca de Nueva Orleans, dijo Jones.

Coni Dubois dijo que su casa se inundó con varios centímetros de agua durante la noche en Houma, al suroeste de Nueva Orleans, pero otros miembros de la comunidad sufrieron daños peores. Ha vivido muchos huracanes y otras tormentas, pero nunca había presenciado truenos y relámpagos como estos.

"Fue increíble, literalmente sonaba como si el infierno se hubiera abierto", afirmó.