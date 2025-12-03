Rescatan a mapache ebrio en licorería de Virginia

ASHLAND, Virginia.- Un intruso enmascarado se metió en una tienda de licores de Virginia el sábado temprano mientras aún estaba cerrada y se dirigía al estante inferior, donde se almacenaba el whisky. El bandido rompió botellas, empujó una baldosa del techo y dejó alcohol regado en el piso.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al mapache dormido en el piso del baño tras su borrachera el sábado.

"Personalmente, me gustan los mapaches", afirmó Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. "Son criaturas graciosas. Se cayó por una de las baldosas del techo y se desató por completo, bebiendo de todo".

Martin dijo que llevó al mapache al refugio de animales, aunque tuvo su buena dosis de risas en el camino.

"Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo", expresó.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin para manejar el allanamiento y confirmar que el mapache se había recuperado.

Después de unas horas de sueño fue liberado.