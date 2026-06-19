Residentes inician retorno a Líbano

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Tiro, Líbano.- Adnan Kaour regresó el jueves para revisar su casa en la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano —antes conocida como un idílico destino de veraneo—, apenas una semana después de que Israel emitiera advertencias para que todos sus residentes evacuaran.

A esas advertencias les siguieron amplios ataques aéreos contra la ciudad, que Israel afirmó que tenían como objetivo al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah. Lo que Kaour encontró al volver a Tiro hizo añicos sus esperanzas: el apartamento familiar de sus sueños, con vista al resplandeciente mar Mediterráneo, era un montón de escombros y vidrios rotos.

Para los residentes del sur de Líbano, golpeados por la crisis, la esperanza de tiempos mejores se mezcla con el escepticismo: ha habido demasiados anuncios de alto el fuego que no lograron detener los combates.

Kaour vive en Alemania, pero pasa la mayor parte del verano en Tiro. El mes pasado, cuando un ataque israelí alcanzó su calle sin previo aviso, él estaba en el extranjero con su familia.

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Cuando regresó, vio que su edificio —con una popular tienda de dulces y una tienda de electrónica en la planta baja— seguía en pie, a diferencia de las estructuras de alrededor: edificios que quedaron completamente arrasados. Pero los muros y las ventanas habían quedado reventados por la explosión. Dijo que sintió alivio de que su familia no estuviera allí.

"Espero que haya paz y, si Dios quiere, que este sea el fin de la guerra y que todos puedan volver a sus hogares", declaró. "Vivimos en el extranjero, pero nuestra mente está aquí, en nuestro país".Afuera, la calle se llenó rápidamente de personas que intentaban retirar los escombros.

El vecino de Kaour, un piso más arriba, Samih Haidar, también acababa de regresar y encontró su puerta asegurada con tablas de madera.

Entonces su ansiedad se convirtió en conmoción: muebles rotos, vidrios hechos añicos, escombros y una cocina calcinada que se incendió luego del ataque. Recorrió lentamente cada habitación, grabando en silencio con su teléfono. No sabe qué fue de los inquilinos —desplazados de Tiro como decenas de otros, supusieron.