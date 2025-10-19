Robo de joyas invaluables en el Louvre conmociona a París

PARÍS (AP) — Varios ladrones entraron el domingo por la mañana en el Louvre utilizando una plataforma elevadora y, mientras los turistas ya estaban dentro, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con joyas napoleónicas de "valor incalculable", dijeron las autoridades.

El robo a plena luz del día, aproximadamente 30 minutos después de la apertura, con visitantes ya dentro, fue uno de los robos de museo de mayor perfil en la memoria reciente y se produce mientras los empleados del Louvre han expresado quejas sobre el hacinamiento y la falta de personal de seguridad.

Todo sucedió a solo 250 metros (270 pies) de la Mona Lisa, en "una operación de cuatro minutos", según la ministra de Cultura, Rachida Dati.

Uno de los objetos robados, la corona imperial adornada con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1.300 diamantes, fue encontrado más tarde fuera del museo, indicaron las autoridades francesas. Fue recuperada rota.

Un video de la escena mostró a turistas confundidos siendo evacuados de la pirámide de cristal y los patios circundantes mientras los oficiales cerraban las calles cercanas al Sena. No hubo heridos.

También se podía ver una plataforma elevadora apoyada en la fachada que da al Sena cerca de una zona de construcción, que ya ha sido retirada, el punto de entrada de los ladrones y, según observadores, una vulnerabilidad extraordinaria en un palacio-museo.

Un museo bajo estrés

Alrededor de las 9:30 a.m., varios intrusos forzaron una ventana, cortaron cristales con un disco y fueron directamente a las vitrinas, dijeron las autoridades. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que el equipo ingresó desde el exterior usando una plataforma elevadora por la fachada frente al río, donde se están realizando obras, para llegar a la sala con la colección real de 23 artículos.

Su objetivo fue la Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona, incluyendo el Regente, el Sancy y el Hortensia.

Nuñez indicó que los ladrones irrumpieron en dos vitrinas y huyeron en patinetas motorizadas. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya se había consumado.

Ocho objetos fueron sustraídos, según las autoridades: una diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un coordinado vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y aretes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; la diadema de la emperatriz Eugenia; y su gran broche de corsage en forma de lazo, un conjunto imperial del siglo XIX muy apreciado.

"Es un robo importante", dijo Nuñez, señalando que las medidas de seguridad en el Louvre se habían reforzado en los últimos años y se reforzarán aún más como parte del plan de renovación del museo. Las autoridades dijeron que las mejoras de seguridad incluyen cámaras de nueva generación, detección perimetral y una nueva sala de control de seguridad. Pero los críticos dicen que las medidas llegan demasiado tarde.

El Louvre cerró el resto del domingo y la policía selló las puertas, despejó los patios y cerró las calles cercanas al Sena.

Los robos a plena luz del día durante las horas públicas son inusuales. Realizar uno dentro del Louvre, con visitantes presentes, se encuentra entre los más audaces de Europa en la historia reciente, y al menos desde el museo Bóveda Verde de Dresde en 2019.

También choca con una tensión más profunda que el Louvre ha luchado por resolver: multitudes crecientes y falta de personal. En junio, el museo retrasó su apertura durante una huelga del personal en protesta por el hacinamiento y la falta crónica de empleados. Los sindicatos dicen que el turismo masivo deja demasiados ojos en demasiadas salas y crea puntos de presión donde se encuentran zonas de construcción, rutas de carga y flujos de visitantes.

La seguridad en torno a las obras más destacadas sigue siendo estricta: la Mona Lisa está protegida por un cristal antibalas en una vitrina a medida y con control climático, pero el robo del domingo también subrayó que las protecciones no son uniformemente tan robustas en los más de 33,000 objetos del museo.

El robo es una nueva vergüenza para un museo ya bajo escrutinio.

"¿Cómo pueden subir en un elevador hasta una ventana y llevarse joyas a pleno día?", dijo Magali Cunel, una profesora francesa de cerca de Lyon. "Es simplemente increíble que un museo tan famoso pueda tener brechas de seguridad tan obvias".

El Louvre tiene una larga historia de robos e intentos de robo. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia y recuperada dos años después en Florencia. Otro episodio notorio ocurrió en 1956, cuando un visitante lanzó una piedra a su famosa sonrisa, astillando la pintura cerca de su codo izquierdo y acelerando el traslado de la obra a una vitrina protectora.

Hoy, el antiguo palacio alberga un repertorio de la civilización: la Mona Lisa de Leonardo; la serenidad sin brazos de la Venus de Milo; la Victoria Alada de Samotracia observando desde la escalera de Daru; las leyes talladas del Código de Hammurabi; "La Libertad guiando al pueblo", de Delacroix; "La balsa de la Medusa", de Géricault. Más de 33.000 obras, desde Mesopotamia, Egipto y el mundo clásico hasta los maestros europeos, atraen una marea diaria de hasta 30,000 visitantes, incluso mientras los investigadores ahora comienzan a peinar esos corredores dorados en busca de pistas.

La política a la puerta

El robo se filtró al instante en la política. El líder de extrema derecha Jordan Bardella lo utilizó para atacar al presidente Emmanuel Macron, quien está debilitado políticamente y enfrenta un Parlamento fracturado.

"El Louvre es un símbolo global de nuestra cultura", escribió Bardella en X. "Este robo, que permitió a los ladrones robar joyas de la Corona Francesa, es una humillación insoportable para nuestro país. ¿Hasta dónde llegará la decadencia del Estado?".

La crítica llega mientras Macron promueve un plan de "Nuevo Renacimiento del Louvre" de una década, aproximadamente 700 millones de euros para modernizar la infraestructura, aliviar el hacinamiento y dar a la Mona Lisa una galería dedicada para 2031. Para los trabajadores en el piso, el alivio ha tardado en llegar más que la presión.

Lo que sabemos — y lo que no

Los equipos forenses están examinando el sitio del crimen y los puntos de acceso adyacentes mientras se realiza un inventario completo, dijeron las autoridades. Los funcionarios dicen que el botín tiene un valor histórico "incalculable".

La recuperación puede resultar difícil. "Es poco probable que estas joyas se vuelvan a ver", dijo Tobias Kormind, director gerente de 77 Diamonds. "Los equipos profesionales a menudo descomponen y vuelven a cortar piedras grandes y reconocibles para evadir la detección, borrando su procedencia".

Las preguntas clave aún sin respuesta son cuántas personas participaron en el robo y si tuvieron asistencia interna, dijeron las autoridades. Según los medios franceses, hubo cuatro perpetradores: dos vestidos como trabajadores de la construcción con chalecos de seguridad amarillos en la plataforma elevadora, y dos en cada scooter. Las autoridades no han comentado hasta ahora sobre esto.

Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad del ala Denon y la fachada del río, inspeccionando la plataforma elevadora utilizada para llegar a la galería y entrevistando al personal que estaba en el lugar cuando el museo abrió, dijeron las autoridades.