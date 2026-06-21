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Rusia ataca edificio en Járkiv; hay un muerto

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Rusia ataca edificio en Járkiv; hay un muerto
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      Kiev, Ucrania.- Bombas rusas alcanzaron un edificio de apartamentos en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y provocaron la muerte de una persona e hirieron a nueve, entre ellas, un niño de 6 años.

      El alcalde Ihor Terekhov dijo en Telegram que se recuperó un cuerpo de entre los escombros horas después del ataque. Señaló que las bombas impactaron el edificio de poca altura en las primeras horas del día en el distrito Kholodnohirskiy de Járkiv. El jefe de la administración regional, Oleh Syniehubov, indicó que al menos nueve personas resultaron heridas, cinco de las cuales fueron hospitalizadas.

      En otro punto de Járkiv, un dron ruso alcanzó un vehículo civil el viernes por la noche, mató a un hombre e hirió a la mujer que conducía el automóvil, afirmó Syniehubov.

      Más tarde, Rusia volvió a lanzar bombas guiadas contra Ucrania y alcanzó las afueras de la ciudad norteña de Sumy, según el jefe de la administración local, Oleh Hryhorov. En los ataques murieron un civil y al menos 20 viviendas particulares resultaron dañadas, informó Hryhorov en Telegram.

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      Los ataques rusos contra la ciudad sureste de Zaporiyia provocaron la muerte de al menos cuatro personas e hirieron a otras seis, de acuerdo con el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

      Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas repelieron un ataque con drones contra una refinería de petróleo en Tyumen, en Siberia occidental, dijo el gobernador Alexander Moor el sábado. Indicó que no hubo daños en la refinería y que el personal fue evacuado.

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