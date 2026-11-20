¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

KIEV, Ucrania (AP) — Misiles y drones rusos golpearon objetivos en toda Ucrania en un prolongado ataque nocturno, dijeron las autoridades el viernes, horas después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió tomar represalias contra el país por los ataques aéreos de esta semana contra un puente que conecta la Crimea ocupada con el territorio continental ruso y que es vital para el esfuerzo bélico del Kremlin.

Ataques masivos de Rusia en Ucrania

Los ataques se cobraron la vida de al menos ocho civiles ucranianos e hirieron a más de dos docenas, indicó el presidente, Volodymyr Zelenskyy. Rusia disparó más de 400 drones y más de 110 misiles, 27 de ellos balísticos y algunos con ojivas de racimo que dispersan decenas de municiones más pequeñas sobre un radio amplio.

El ataque encajó en el patrón de las contundentes respuestas de Moscú a los ataques ucranianos más espectaculares, como el del puente de Kerch, y aumentó las dudas sobre las perspectivas de los esfuerzos en curso, mediados por Estados Unidos, para poner fin a una guerra que comenzó tras la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en febrero de 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas bandos han continuado bombardeándose mutuamente incluso mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus enviados trabajan para cerrar un acuerdo.

Trump habló sobre el conflicto durante una cumbre trilateral celebrada en China el jueves con Putin y el líder chino, Xi Jinping, según su enviado Steve Witkoff. Otro de sus representantes, su yerno Jared Kushner, dijo a líderes europeos que Washington cree que Moscú se siente "cómoda" con garantías de seguridad tipo OTAN para la Ucrania de posguerra, en lo que podría ser un paso hacia un compromiso.

Zelenskyy pareció poco impresionado con la estrategia de Moscú de intentar redefinir los arreglos de seguridad internacional. En un mensaje en X el viernes, apuntó que Rusia lanzó el ataque nocturno "tras reuniones débiles en China y el fracaso real del intento (de Putin) de ´redibujar´ de alguna manera el mundo".

Impacto en infraestructura y víctimas civiles

Moscú y Kiev siguen muy alejados en lo relativo a los posibles términos de un acuerdo de paz. Se espera que las conversaciones encabezadas por Estados Unidos continúen, pero no hay fecha para una próxima reunión.

Rusia apunta a plantas de misiles y drones de Ucrania

Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque "masivo" contra objetivos en Ucrania, explicó el viernes su Ministerio de Defensa, que señaló que algunos de los sitios alcanzados estaban vinculados al ejército de Kiev.

Según Ucrania, la ofensiva mató a al menos ocho civiles —seis de ellos en la capital, Kiev— e hirió a más de una docena, mientras alcanzó bloques de apartamentos, instalaciones médicas, almacenes y tres puentes.

En Kiev y en la región circundante también se atacaron puentes utilizados para transporte militar, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Kremlin.

Rusia también golpeó una instalación de ensamblaje de misiles Flamingo, una planta de componentes para combustible de proyectiles y una instalación de montaje de drones, agregó.

Las autoridades ucranianas explicaron que emplearon aviones no tripulados y misiles de producción nacional para atacar el puente de Kerch, que para los ucranianos es un poderoso símbolo del intento de Moscú de conquistar su país y para Putin es un objeto de orgullo.

La andanada nocturna rusa continuó la campaña del Kremlin para dejar fuera de servicio la red eléctrica ucraniana antes del invierno. Las operaciones contra centrales eléctricas, subestaciones y redes de transmisión de electricidad obligaron a las tres centrales nucleares operativas en el país a reducir su actividad, causando cortes de emergencia en 11 regiones, explicó el viceministro de Energía, Artem Nekrasov.

Reacciones internacionales y tensiones en Europa

Líderes europeos, preocupados por los lazos Trump-Putin

La preocupación de los líderes europeos sobre las ambiciones más amplias de Moscú en el continente ha tensado aún más la relación con Trump por su reciente postura conciliadora hacia Putin.

En el último incidente que agravó los temores europeos, el ejército de Polonia dijo tras la ofensiva nocturna rusa sobre Ucrania que estaba investigando una "presunta violación" de su espacio aéreo el viernes por la mañana. El incidente coincidió con unas maniobras militares en el país en las que participan miles de soldados europeos para prepararse para una posible misión de posguerra en suelo ucraniano.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que el incidente "demuestra las amenazas que plantea la agresión rusa para toda Europa y la comunidad transatlántica".

"Mientras Moscú intenta iniciar discusiones sobre la ´nueva arquitectura de seguridad de Europa´, los misiles y drones rusos socavan directamente el orden de seguridad existente en Europa", dijo Sybiha en X. "El primer paso para reforzarlo probablemente sería el cese de tales ataques".

La cautela de Europa es compartida por Moscú.

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, apuntó que la invitación a que representantes de Francia, Alemania y Reino Unido visiten Moscú no significa que Rusia haya aceptado su participación en las conversaciones de paz sobre Ucrania mediadas por Estados Unidos.

"Esto no constituye la inclusión de este grupo en el llamado formato trilateral", manifestó Ryabkov.

Putin dijo el jueves que Rusia había invitado a representantes europeos a Moscú para escuchar sus sugerencias sobre su posible rol en el proceso de paz.