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CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, exigió investigar y sancionar a los responsables "del abandono de la política nacional de vacunación y de la fallida vigilancia epidemiológica que llevaron a México a perder su estatus de país libre de sarampión".

Dijo que la próxima semana interpondrá denuncias penales para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell y los funcionarios responsables de la política nacional de vacunación.

"De entrada, (la denuncia) es por homicidio, un niño que no fue atendido es un homicidio... ¿Qué elementos tenemos? Una política nacional de salud, documentada, formal, un plan Nacional de desarrollo, un plan sectorial de salud con metas y un presupuesto asignado. Si la meta no se cumplió, y claramente no se cumplió, y aparte el dinero no se utilizó, para eso hay un responsable de tipo administrativo, quizá de tipo penal. (Se presentarán) a más tardar la próxima semana, lo estaremos haciendo, estamos recabando el resto de datos", explicó.

También demandó que comparezcan los titulares de Salud, David Kershenobich, y Hacienda, Édgar Amador Zamora, para que expliquen el destino de más de 44 mil millones de pesos.

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