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Un motociclista murió tras sufrir un accidente en la calle Álvaro Obregón, entre Morelos e Hidalgo. El percance fue reportado antes de las 21:00 horas.

Según los primeros reportes, el motociclista habría chocado con un vehículo al intentar rebasarlo por la derecha. Tras el impacto, habría perdido el control de la motocicleta, golpeado la banqueta y caído al pavimento.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. La mujer que lo acompañaba presentó golpes leves y no requirió traslado a un hospital.

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Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias en el lugar.