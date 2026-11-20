Muere motociclista en pleno Centro de SLP
Una mujer que lo acompañaba sufrió golpes leves y fue atendida en el lugar.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un motociclista murió tras sufrir un accidente en la calle Álvaro Obregón, entre Morelos e Hidalgo. El percance fue reportado antes de las 21:00 horas.
Según los primeros reportes, el motociclista habría chocado con un vehículo al intentar rebasarlo por la derecha. Tras el impacto, habría perdido el control de la motocicleta, golpeado la banqueta y caído al pavimento.
Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. La mujer que lo acompañaba presentó golpes leves y no requirió traslado a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias en el lugar.
Sin sentencia, 85% de reos de San Luis
Se establecen mecanismos que permitan salidas alternas para las personas privadas de su libertad
no te pierdas estas noticias
Muere motociclista en pleno Centro de SLP
Pulso Online
Una mujer que lo acompañaba sufrió golpes leves y fue atendida en el lugar.