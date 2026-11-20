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TOKIO (AP) — La búsqueda de un ciudadano chino de unos 20 años que desapareció cuando escalaba el monte Fuji hace 10 días sigue en marcha, informó la policía japonesa.

Búsqueda y rescate activo en monte Fuji

El joven, que medios de noticias han identificado como Chen Jie, fue reportado como desaparecido por un amigo el 9 de noviembre, cuando escalaba la famosa montaña, indicó la policía de la prefectura de Yamanashi. Las labores de rescate han continuado tanto a pie como con helicópteros, pero no ha sido encontrado.

Recompensa y preocupaciones familiares

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Según los reportes, su familia ofrece una recompensa de 500.000 yuanes (75.000 dólares) a quien lo encuentre con vida, y de 100.000 yuanes a quien recupere su cuerpo. Crece la preocupación de que algunas personas puedan correr riesgos para obtener el dinero de la recompensa.

De acuerdo con los reportes, el joven estaba escalando con dos amigos que se dieron la vuelta a mitad del ascenso, probablemente debido al mal tiempo, pero él decidió seguir. Uno de los amigos se preocupó al no poder establecer contacto y llamó a la policía, señalan los reportes.

La Embajada de China en Tokio no ha respondido a las llamadas en busca de declaraciones.

El monte Fuji es un destino popular y relativamente seguro para hacer senderismo durante la temporada de escalada en verano. Pero no es recomendable intentar escalarlo en noviembre, ya que las condiciones meteorológicas pueden ser duras.

La montaña icónica —la más alta de Japón, con 3.776 metros (12.390 pies)— ha sido representada en grabados en madera de Hokusai de la era Edo, un periodo del siglo XIX, y es admirada por muchos por su forma elegante, especialmente cuando está coronada de nieve o reflejada en lagos cercanos.