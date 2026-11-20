Fallece motociclista al accidentarse en calles del Centro
Quiso rebasar por la derecha y se desplomó al piso golpeándose la cabeza
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En pleno centro de la ciudad un motociclista perdió la vida al sufrir un accidente vial, al intentar rebasar por la derecha cayó el piso falleciendo en el acto. Una mujer que lo acompañaba resultó con algunos golpes, aunque sobrevivió.
Fue cerca de las nueve de la noche de este viernes, cuando el motociclista se desplazaba por la calle Álvaro Obregón en el Centro Histórico y entre las calles de Morelos e Hidalgo, presuntamente intentó rebasar a otro vehículo por la derecha, por lo que perdió el control y así chocó contra la banqueta para desplomarse con todo y moto, golpeándose contra un poste de alumbrado público.
Ante la aparatosa caída el joven se causó fuertes lesiones, en especial en la cabeza, por lo que tuvo una muerte casi inmediata y cuando los paramédicos lo revisaron ya nada había por hacer; una mujer que lo acompañaba solamente resultó con golpes menores y no fue necesaria su hospitalización.
El infortunado fue identificado con el nombre de Cristopher, de unos 20 años de edad, vecino de la colonia Rural Atlas.
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Elementos de la Policía Municipal capitalina llegaron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona. El cuerpo quedó tirado sobre la banqueta y fue recogido por personal de Servicios Periciales para su traslado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.
Se desconoce sobre el vehículo que habría intentado rebasar, ya que al parecer no hubo contacto con la moto y el conductor optó por retirarse del sitio.
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