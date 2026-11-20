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Particulares reclaman la propiedad y posesión de algunos terrenos afectados durante la apertura y ampliación de la conexión de la cabecera municipal de Villa de Pozos a Santa Rita y a la carretera a Rioverde, recién reconstruida.

La construcción de la denominada "vía alterna" paralela al Libramiento Oriente, afecta a vecinos del fraccionamiento Campestre Nogalia.

La construcción del tramo carretero afectó al fraccionamiento residencial por trabajos de ensanchamiento de los extremos laterales de la vía.

La recién construida vía de 2 kilómetros estuvo a cargo de Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y del Concejo Municipal de Villa de Pozos y contó con una inversión de 100 millones de pesos.

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Precisan que es una importante obra de conectividad entre las carreteras 57 y 70 para los pobladores de la zona oriente de la zona metropolitana y sin embargo, existen reclamos de particulares porque fueron afectados en sus predios por la demolición de bardas y despojo de sus terrenos.

Erick Compeán Gámez, con clave catastral en su terreno 24001028011000000, ubicado en el lote 5 manzana 31, en la calle Palma Cerrada del fraccionamiento informó que "en ningún momento se me avisó o se me notificó de esa ilegal despojo o expropiación de una parte de mi terreno, ni de la demolición de la barda perimetral por parte de alguna autoridad, ésa es mi molestia".

Confirmó que los daños son cuantiosos "la parte afectada es de 84 metros cuadrados y una barda de más de 32 metros de longitud. Apenas la acaba de levantar, y era de piedra, su destrucción me ha causado daños catastróficos", concluyó.