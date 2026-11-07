"Se compensará a afectados"
Pedro Alliana asume como presidente de Paraguay
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Asunción, Par.- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció, tras jurar al cargo después de la destitución de Santiago Peña, que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados".
"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció Alliana en su primer mensaje al país, poco después de que en una sesión extraordinaria el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, le impusiera la banda y el bastón de mando presidencial.
Alliana juró ante el Congreso como nuevo mandatario poco después de la destitución de Peña, en un juicio político, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al ahora exgobernante.
La disolución de Ueno, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), golpeó a unos 2.94 millones de clientes, en su mayoría particulares y cajas de pensiones como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados.
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Alliana ordenó que "se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos". "No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados".
Además, al marcar distancia del estilo de Gobierno de su antecesor, apuntó que "en este periodo ya se hizo suficiente en el exterior".
"Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable".
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