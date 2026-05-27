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Se congregan peregrinos en el monte Arafat

Por AP

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Se congregan peregrinos en el monte Arafat
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      ARAFAT, Arabia Saudí.- Peregrinos musulmanes de todo el mundo se congregaron el martes en el monte Arafat, en Arabia Saudí, en el segundo día oficial de la peregrinación islámica anual, considerado el punto culminante del haj.

      A pesar del calor sofocante, los peregrinos se reunieron en la colina rocosa y en las llanuras circundantes para intensas oraciones y actos de adoración que a menudo marcan el punto culminante espiritual para ellos. Los fieles murmuran oraciones con fervor y desahogan su corazón en súplicas. Muchos alzan las manos en señal de adoración. Es habitual ver a muchos peregrinos ese día, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros, pedir a Dios perdón, misericordia, bendiciones y salud.

      La peregrinación a La Meca, uno de los Cinco Pilares del islam, es obligatoria una vez en la vida para todo musulmán que pueda costearlo y esté debidamente capacitado para hacerlo.

      Para los peregrinos, el haj, que se realiza a lo largo de varios días, puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad para buscar el perdón de Dios y el borrado de pecados pasados. Mientras desafiaban el calor intenso muchos peregrinos se protegen del sol con sombrillas.

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