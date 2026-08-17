Se desvanece la esperanza de vida

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Bogotá, Col.- Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros mientras las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las zonas devastadas.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4,187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas.

La UNGRD justifica el menor número de fallecidos en el hecho de que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados".

El sismo deja además 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, con 450 municipios afectados en 15 departamentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia trabajan ya en la recuperación de las víctimas localizadas bajo los escombros.

Bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, grupos de rescate de la Armada y la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan conjuntamente en distintos puntos de la ciudad.

Los equipos israelíes recuperaron cuatro cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron de que se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar más sobrevivientes, después de varios días sin rescates de personas con vida.

Tras más de 140 horas de operaciones, las autoridades de Cali consideran que la emergencia entra progresivamente en una etapa de recuperación de víctimas mortales y retirada de escombros, aunque continúan las labores de ingeniería y evaluación de edificios colapsados.