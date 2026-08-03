Se incendió un barco de pasajeros en Indonesia

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SURABAYA, Indonesia.- Un ferry indonesio que transportaba a 271 personas se subió el domingo en aguas frente a la isla principal de Java, lo que dejó al menos cinco muertos y decenas de desaparecidos, según las autoridades, mientras rescatistas y embarcaciones que pasaban evacuaban a cientos de personas del barco en llamas.

El ferry Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, en Java Oriental, hacia la ciudad de Makassar, en Sulawesi Meridional, con 232 pasajeros y 39 tripulantes, cuando se desató el incendio entre las 6 y las 7 de la mañana en aguas frente a la regencia de Sumenep, según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o Basarnas.

El operador del ferry, PT Atosim Lampung Pelayaran, notificó el incidente a la oficina de búsqueda y rescate de Surabaya aproximadamente una hora después, señaló Basarnas en un comunicado. Indicó que la empresa recibió información del capitán del ferry de que la embarcación estaba en llamas cerca del extremo norte de la isla de Madura, pero posteriormente se perdió el contacto.

Autoridades determinaron se encontraba a 19 millas náuticas al norte de la isla Buruan Sapudi.

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