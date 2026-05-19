Sismo en China; hay dos víctimas

Pekín, China.- Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió este lunes la región meridional china de Guangxi, causando al menos dos muertos, un herido y la evacuación de unas 7,000 personas.

El seísmo se produjo el distrito de Liunan (ciudad de Liuzhou) a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de ocho kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24.38 grados de latitud norte y 109.26 grados de longitud este.

La agencia oficial Xinhua informó en un primer balance de la muerte de dos personas, otra desaparecida, mientras que la cadena estatal CCTV indicó posteriormente que los equipos de rescate localizaron a las 11:10 hora local (03:10 GMT) a la última persona atrapada en la zona afectada de la comunidad de Taiyangcun, en el municipio homónimo del distrito de Liunan.

La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning.

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La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia tras el terremoto y coordinó a los servicios de emergencias, bomberos y seguridad pública para las tareas de búsqueda, rescate y traslado de la población afectada.

Las autoridades añadieron entonces que más de 7,000 lugareños fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad. Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.