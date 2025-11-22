Sobrevivientes de Epstein denuncian amenazas mientras avanza publicación de archivos

WASHINGTON, EU.- Un grupo de mujeres sobrevivientes de abuso sexual de Jeffrey Epstein denunció que recibió amenazas de muerte y teme una escalada de violencia mientras esperan la publicación de documentos relacionados con el difunto financista pedófilo.

Las mujeres han pedido a la policía que investigue y las proteja. En las últimas semanas, varias mujeres abusadas por Epstein han intensificado sus esfuerzos de defensa para impulsar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el financista que murió en prisión.

Algunas han hablado públicamente sobre sus experiencias, poniéndose al frente de un escándalo que ha dominado la conversación nacional en Estados Unidos, mientras que una inusual rebelión republicana llevó a Donald Trump a retirar su oposición a la legislación para publicar los documentos y promulgarla.

"Gracias a la valentía de los defensores en el Congreso y entre el público, hemos logrado una victoria: la aprobación del proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein. Pero sabemos que la batalla está lejos de terminar", se lee en la declaración firmada por 28 sobrevivientes, 18 de las cuales han sido identificadas.

