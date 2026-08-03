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Sospechoso de tiroteo en Idaho se disparó a sí mismo

Chad Williams murió por una herida de bala autoinfligida

Por AP

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Sospechoso de tiroteo en Idaho se disparó a sí mismo
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      TWIN FALLS, Idaho.- El sospechoso de 24 años en un tiroteo letal ocurrido el fin de semana en un restaurante In-N-Out Burger del sur de Idaho murió por una herida de bala autoinfligida, informó la policía el domingo.

      Los investigadores creen que el agresor, de nombre Chad Williams, actuó solo durante la balacera del sábado en Twin Falls, señaló el jefe de policía Matthew Hicks.

      En total, tres personas murieron y otras siete resultaron heridas en el restaurante, que había abierto recientemente en la ciudad de unos 56.000 habitantes, en el sur de Idaho. Las autoridades informaron el domingo que dos de los heridos fueron atendidos en un hospital y dados de alta, tres se encuentran estables y dos están sumamente graves.

      Hicks señaló que un agente estatal que tenía el día libre y un ciudadano armado respondieron con disparos y obligaron al atacante a replegarse.

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      "Creemos que sus acciones ayudarán a alejar al sospechoso del lugar, evitando que hubiera más víctimas", manifestó el jefe policial. "Queremos tomarnos un momento para elogiar las del agente fuera de servicio y del ciudadano, y su heroica actuación para detener este incidente".

      Hicks dijo que los detectives trabajan para determinar las motivaciones de Williams, y señaló que la familia del sospechoso estaba cooperando plenamente con las fuerzas policiales.

      Advirtió también sobre desinformación que circula en internet e identifica a otro hombre como el agresor, diciendo que ese hombre "no tuvo absolutamente ninguna participación en este incidente".

      Un trabajador de In-N-Out está entre las víctimas.

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