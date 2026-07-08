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Suben a 26 muertos en cárcel de Sri Lanka

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Suben a 26 muertos en cárcel de Sri Lanka
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      COLOMBO, Sri Lanka.- La cifra de muertos por el enfrentamiento en una prisión de Sri Lanka aumentó el martes a 26, entre ellos siete funcionarios penitenciarios y 19 reclusos, mientras el gobierno anunció que había tres investigaciones separadas sobre el incidente.

      Los disturbios en la prisión de Negombo, a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte de la capital, Colombo, comenzaron entre reclusos el domingo y se tornaron violentos el lunes después de que los internos atacaran a los guardias que intervinieron. Las autoridades indicaron que los reclusos incluso intentaron abrirse paso por la puerta principal, pero fueron detenidos.

      El ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, lo calificó el martes de "incidente trágico" y agregó que otras 77 personas —23 funcionarios penitenciarios y 54 reclusos— aún recibían tratamiento en hospitales.

      El ministro no precisó la causa de las muertes ni la naturaleza de las lesiones.

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      Nanayakkara informó al Parlamento que están en curso tres pesquisas distintas sobre el incidente, y agregó que se está conformando un comité encabezado por un juez jubilado, además de la investigación policial y una investigación interna del departamento penitenciario.

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