Sudáfrica declara desastre nacional por lluvias e inundaciones

CIUDAD DEL CABO, (AP) — Sudáfrica declaró el domingo un desastre nacional debido a las lluvias torrenciales e inundaciones que han causado la muerte de al menos 30 personas en la parte norte del país, además de dañar miles de hogares y arrasar carreteras y puentes.

La declaración fue realizada por el jefe del Centro Nacional de Gestión de Desastres y anunciada por el gobierno. Esto permite al gobierno nacional coordinar la respuesta al desastre.

El impacto más grave se encuentra en las provincias del norte de Limpopo y Mpumalanga, donde ocurrieron las muertes. Sin embargo, el Ministerio de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales informó que al menos otras tres provincias también han sido afectadas por el clima inclemente.

Partes de Sudáfrica, así como los países vecinos Mozambique y Zimbabue, han experimentado fuertes lluvias durante semanas. Esto resultó en inundaciones severas en el centro y sur de Mozambique y el norte de Sudáfrica. Más de 100 personas han muerto en los tres países desde que comenzaron las lluvias a finales del año pasado.

Las inundaciones en el norte de Sudáfrica provocaron el cierre del Parque Nacional Kruger y la evacuación de cientos de turistas y miembros del personal de los campamentos inundados a otras partes del parque.

La primera ministra de la provincia de Limpopo declaró que el clima había causado alrededor de 240 millones de dólares en daños en su provincia, con muchas casas y edificios completamente arrasados.

Más de 100 personas murieron en inundaciones el año pasado en la provincia del Cabo Oriental en el sur de Sudáfrica, mientras que más de 400 murieron en inundaciones en la provincia oriental de KwaZulu-Natal en 2022.