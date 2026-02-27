Suecia intercepta dron ruso frente a costa sur en Malmö

ESTOCOLMO (AP) — El ejército sueco interceptó un supuesto dron ruso frente a la costa sur de Suecia al momento en que un portaaviones francés estaba atracado en el puerto de Malmö, según las autoridades.

Un buque de la Armada sueca avistó el dron sospechoso durante tareas de patrullaje en el Öresund, el estrecho que separa Suecia de Dinamarca, explicaron las fuerzas armadas el jueves. Las autoridades señalaron que se tomaron contramedidas no especificadas para interferir con el dron y que más tarde se perdió el contacto con el aparato.

El portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle se encuentra esta semana en Malmö, una ciudad del sur del país, como parte de los entrenamientos regulares de la OTAN. Malmö está en una de las orillas del Öresund, frente a la capital danesa, Copenhague.

El portavoz militar francés Guillaume Vernet declaró a The Associated Press que el dron fue detectado el miércoles y que las fuerzas suecas integradas en el sistema de seguridad del portaaviones lidiaron con el dispositivo. El dron estaba a más de 10 kilómetros (6 millas) del Charles de Gaulle, indicó el viernes.

"Este sistema demostró su solidez y este incidente no tuvo impacto alguno en la actividad del grupo de combate del portaaviones", señaló Vernet.

El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, dijo el jueves por la noche a la cadena pública SVT que la presunta violación del espacio aéreo sueco por parte de un dron ocurrió en relación con la presencia de un buque militar ruso en aguas territoriales del país. Cuando se le preguntó por el país de procedencia del aparato, respondió que "probablemente Rusia".

El buque ruso siguió navegando hacia el mar Báltico y las autoridades suecas han estado en contacto constante con Dinamarca en relación con el incidente, indicó Jonson. Las fuerzas armadas señalaron que no se observaron más drones.

El primer ministro sueco Ulf Kristersson dijo durante una visita al buque francés el viernes que "todo indica que se trata de una violación rusa del espacio aéreo sueco", pero no entró en detalles. Añadió que "es grave y quizá no sorprendente", ya que a Rusia no le gustan los ejercicios occidentales y a Occidente no le gustan las acciones de Moscú.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien también visitó el Charles de Gaulle, subrayó que la seguridad del portaaviones no estuvo amenazada.

"Si efectivamente... hay un posible origen ruso para este incidente, es una provocación ridícula", dijo. Señaló que no tenía información propia sobre el origen del dron.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó el viernes que no tenía información sobre el incidente. A preguntas de reporteros acerca de la relación que establecieron las autoridades suecas entre el avión no tripulado y el buque ruso, Peskov afirmó que "es bastante absurdo" decir que el dron era ruso sólo porque hubiera un buque ruso cerca.

Autoridades occidentales sostienen que Rusia está orquestando una campaña de sabotaje y desestabilización en toda Europa. Una base de datos de la AP ha documentado más de un centenar de incidentes. No todos los incidentes se hacen públicos y, en ocasiones, a las autoridades les puede tomar meses establecer un vínculo con Moscú.

Aunque las autoridades sostienen que la campaña —que comenzó cuando el Kremlin lanzó una guerra total contra Ucrania en 2022— busca privar a Kiev de apoyos, creen que Moscú también intenta identificar los puntos débiles de Europa y desviar recursos destinados a la seguridad.