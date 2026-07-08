Suspende Abelardo de la Espriella transición

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BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, suspendió el martes el proceso de transición de gobierno que llevaba a cabo con la administración del mandatario saliente Gustavo Petro, quien la víspera desconoció su victoria en las urnas señalando un presunto fraude.

El conservador De la Espriella dijo en un video en sus redes sociales que al desconocer su victoria, Petro y el excandidato oficialista Iván Cepeda iniciaron un plan para "quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", del que no dio pruebas.

"Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", aseguró De la Espriella, quien pidió a la comunidad internacional vigilar el traspaso de gobierno ya sus restrictivas "resistencia" hasta el 7 de agosto, cuando tomará posesión del cargo.

Horas antes Petro había publicado en X que aunque algunos le piden "permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones", no lo hará porque el "mandato popular que se me otorgó tiene una final y soy un demócrata".

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La transición de gobierno o empalme, como se conoce en Colombia, suele ser un trámite formal para recibir a la nueva administración. Sin embargo, el proceso entre Petro y De la Espriella, opuestos políticamente, ha estado rodeado de cuestionamientos mutuos.