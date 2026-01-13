logo pulso
T-MEC es "irrelevante", dice Trump

Insistió en que "no necesitamos autos hechos en México"

Por El Universal

Enero 13, 2026 02:16 p.m.
A
T-MEC es irrelevante, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes "irrelevante" el T-MEC, e insistió en que "no necesitamos autos hechos en México".

Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump dijo que el T-MEC "no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante". El acuerdo comercial será sujeto de revisión, por ley, este año.

"A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan", dijo el mandatario republicano.

Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del T-MEC con México y Canadá, Trump dijo que "ni siquiera pienso en el T-MEC".

Señaló que aunque quiere que a Canadá y México "les vaya bien", el problema "es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando".

Según Trump, "todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí".

