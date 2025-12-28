Tormenta complica los viajes de fin de año

Boston.- Más de 1.000 vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a las nevadas, mientras millas de personas se dirigieron a las carreteras y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

La ciudad de Nueva York recibió unos 10,2 cm (4 pulgadas) de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo que algunos pronósticos habían estimado. Al menos 1.500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron el viernes alertas por nieve en la plataforma X, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

En California, 4 muertos

Al otro lado del país, California gozaba de un fin de semana bastante seco días después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, que generaron inundaciones repentinas y graduales de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluido un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un coche parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.