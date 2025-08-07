logo pulso
Tragedia en Kenia: Avión de ambulancia aérea se estrella en zona residencial

Al menos seis personas fallecen tras estrellarse avión de AMREF Flying Doctors en Kenia

Por AP

Agosto 07, 2025 12:03 p.m.
Un avión perteneciente a un proveedor de servicios de ambulancia aérea se estrelló en una zona residencial a las afueras de la capital de Kenia el jueves, matando al menos a seis personas, según un funcionario local y el propietario de la aeronave.

AMREF Flying Doctors indicó que el jet de tamaño mediano, un Cessna Citation XLS, despegó de un aeropuerto en Nairobi y se dirigía al territorio de Somalilandia cuando se estrelló.

El proveedor de servicios no proporcionó el número de víctimas ni una posible causa, diciendo en un comunicado que estaba "cooperando plenamente con las autoridades de aviación pertinentes y los equipos de respuesta de emergencia para establecer los hechos que rodean la situación".

El avión se estrelló en la zona residencial de Mwihoko en el condado de Kiambu, que comparte frontera con Nairobi.

Un funcionario local, el Comisionado del Condado de Kiambu, Henry Wafula, dijo a los periodistas en el lugar que cuatro personas a bordo murieron en el accidente. Otras dos víctimas estaban dentro de una casa contra la que se estrelló el avión, indicó.

La Cruz Roja de Kenia sostuvo que sus equipos de rescate se dirigieron al lugar del accidente en Kiambu, un condado que comparte frontera con Nairobi. Anteriormente, la Cruz Roja de Kenia había dicho que la aeronave que se había estrellado era un helicóptero.

