Maduro acusa a Trump de apoyar “conspiración”

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este miércoles al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de financiar una “conspiración fascista” contra la nación suramericana, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares de su país afinar los planes de “seguridad y de protección de la paz” nacional.

El mandatario aseguró que esa “conspiración” es uno de los tres elementos de una “ecuación nefasta”, junto con “el narcotráfico uribista colombiano” que, dijo, “pone bombas, armas y billete contra Venezuela”, y “las bandas criminales que aún sobreviven por ahí”.

“Frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta: la fusión perfecta popular-militar-policial”, expresó.

“Aquí hay gente conspirando para echar a perder la paz y la tranquilidad de Venezuela, hay gente absolutamente desquiciada llamando a la guerra civil”, advirtió Maduro durante una reunión, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí