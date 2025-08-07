Enfrenta Francia su peor fuego forestal

SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE, Francia.- Un incendio forestal, el más grande que se ha registrado en Francia en varios años, se extendió rápidamente el miércoles en una región mediterránea cerca de España después de dejar un muerto y varios heridos, informaron las autoridades.

El fuego ya consumió una superficie más grande que la de París y el ejército asiste en las labores de contención. El primer ministro francés François Bayrou aseguró que se trata de un “desastre de una magnitud sin precedentes” en la región.

Más de 2 mil 100 bomberos y varios aviones cisterna combatieron el incendio, el cual comenzó la tarde del martes en la localidad de Ribaute, en la región de Aude, una zona rural y boscosa que alberga viñedos.

El incendio, que ha consumido 16.000 hectáreas (39.500 acres), seguía “muy activo” el miércoles y continuaba avanzando, explicó el gobierno local. El clima era caluroso, árido y ventoso, complicando la labor de los bomberos para contener el fuego.

Los residentes querían ayudar a apagar las llamas o rescatar sus hogares y pequeños negocios, al tiempo que expresaban su asombro ante la velocidad con la que avanzaba el incendio. Las cenizas cubrieron ventanas y vehículos y se cerraron varios caminos de la región.

“El cielo estaba azul, y luego, en menos de una hora, estaba naranja”, dijo Andy Pickup de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. “Fue entonces que salimos e intentamos ayudar”.

“Oímos estallidos y crujidos: eran los árboles, era el pueblo”, narró a The Associated Press. “Podíamos ver los incendios apoderándose de todas las colinas alrededor de Saint-Laurent”. Al anochecer, dijo que se vieron incendios en todas direcciones, algunos a tan sólo 100 metros.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, señaló que el ejército redoblará esfuerzos a partir de hoy jueves, con el despliegue de varias decenas de soldados.

Una persona murió en su casa, y al menos 13 resultaron heridas, incluidos 11 bomberos, indicaron las autoridades locales. Tres personas estaban desaparecidas, informó la prefectura.