Tranvía se descarrila en Milán; un muerto

Accidente en el centro de la ciudad italiana.

Por EFE

Febrero 27, 2026 10:57 a.m.
A
Roma, 27 feb (EFE).- Una persona murió y decenas resultaron heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán por el descarrilamiento de un tranvía mientras atravesaba el centro, chocando contra un muro y atropellando a varios peatones.

El accidente, según avanzan los medios locales, ocurrió en torno a las 16.00 horas (15.00 GMT) y se ha saldado con la muerte de un hombre y unos 40 heridos de diversa consideración.

Uno de ellos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves, de acuerdo a las mismas fuentes. 

El tranvía corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.

Según una primera reconstrucción de los hechos, además de vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones. 

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, añaden los medios. EFE

