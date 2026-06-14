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"Tras el acuerdo con Irán, el estrecho de Ormuz rebrirá"

El presidente de EU aseguró que hoy firma acuerdo con Irán

Por AP

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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"Tras el acuerdo con Irán, el estrecho de Ormuz rebrirá"
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      Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

      "El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó en su red Truth Social.

      El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

      No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

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      "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó Donald Trump.

      Según el mandatario, el citado acuerdo no incluye ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

      "Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró.

      De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una "alternativa definitiva", en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

      Teherán afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

      Según la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear iraní.

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