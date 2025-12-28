Tras naufragio, buscan a familia de españoles

Yakarta.- Los equipos de rescate de Indonesia buscan a un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

"Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes así como un guía turístico.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Según los datos facilitados a EFE este sábado por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico. Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.