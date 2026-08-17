Trazan hoja de ruta para Gaza

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El Cairo, Egipto.- El negociador de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, sostuvo una inusual reunión el domingo con el líder de Hamás, en un nuevo esfuerzo diplomático para avanzar en el estancado alto al fuego en Gaza. Kushner se reunirá el lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta presión tras rechazar la nueva hoja de ruta de 15 puntos, respaldada por Estados Unidos.

Las conversaciones buscan rescatar el plan para que Hamás se desarme e Israel se retire del territorio palestino, devastado por la guerra.

Están en juego las vidas de unos 2 millones de personas en Gaza y la reconstrucción del abarrotado enclave, ahora controlado en gran medida por fuerzas israelíes, más de 10 meses después de que el alto el fuego pusiera fin a las principales operaciones militares. Una reunión realizada el año pasado en Egipto entre Kushner, el también enviado Steve Witkoff y líderes de Hamás ayudó a concretar el alto el fuego, cuyo avance hasta ahora se había estancado por el tema clave del desarme de Hamás.

La reunión en Egipto con Khalil al-Hayya, de Hamás, duró más de dos horas y fue confirmada por un funcionario regional y un funcionario de Hamás. Kushner fue uno de los tres enviados que se reunieron con al-Hayya; también estuvieron presentes funcionarios de los países mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

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En un comunicado posterior, Hamás instó a los mediadores y a la Junta de Paz creada por EU que supervisa el alto el fuego a "obligar" a Israel a aprobar la hoja de ruta para los próximos pasos.

POLÉMICA

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un pocast publicado con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos.