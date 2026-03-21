Trump advierte arrestos de migrantes en aeropuertos con el ICE

Donald Trump amenazó con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de Estados Unidos y ordenar arrestos de migrantes, en medio del caos generado por el shutdown del Departamento de Seguridad Interna (DHS), que dejó sin salario a miles de empleados y afecta la operatividad en los principales aeropuertos del país.

Amenaza de Trump y contexto político

"Si los demócratas de la izquierda radical no firman inmediatamente un acuerdo para que nuestro país y, en particular, nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, desplegaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE en los aeropuertos, donde se ocuparán de la seguridad de una manera nunca antes vista", escribió el presidente en su red Truth Social.

Trump sostuvo que la medida incluiría "el arresto inmediato de todos los inmigrantes clandestinos" que hayan ingresado al país, con especial énfasis en aquellos provenientes de Somalia, a quienes acusó de haber "destruido" el estado de Minnesota, en una declaración que vuelve a tensar el debate migratorio en Estados Unidos.

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Impacto del shutdown y política migratoria

El mandatario vinculó su amenaza directamente con el enfrentamiento político en el Congreso por el financiamiento del DHS, cuyo cierre parcial afecta áreas sensibles como la seguridad aeroportuaria y los controles fronterizos, generando demoras, incertidumbre y presión sobre el sistema de transporte aéreo.

La utilización del ICE en aeropuertos marcaría un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria, ampliando el rol de una agencia tradicionalmente enfocada en operativos internos hacia espacios de tránsito internacional masivo.

El anuncio también se produce en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones de medio término, donde la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda, con la Casa Blanca buscando reforzar su narrativa de "ley y orden" frente a los demócratas.