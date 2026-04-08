Trump anuncia diálogo de paz con Irán en Pakistán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL/ANSA).- El presidente de Estados Unidos,

, confirmó que las

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conse realizarán "muy pronto" en, en el marco de la tregua de dos semanas vigente tras más de un mes de conflicto.En una entrevista, Trump señaló que participarán su asesory el enviado especial, mientras que la presencia del vicepresidentepermanece en duda por motivos de seguridad.Las conversaciones, que se llevarán a cabo encon, se inscriben en un contexto de "", según fuentes estadounidenses, tras semanas de enfrentamientos que afectaron mercados globales y el suministro energético.Pese a la pausa en las hostilidades, laspara unaaparecen trabadas porentrey Teherán.Trump calificó elpresentado porcomo "unapara negociar", aunque varias de sus demandas chocan directamente con la postura estadounidense.Entre los puntos más sensibles figura lade lasde Estados Unidos en la región y eleconómicas, condiciones que analistas consideran de difícil aceptación para la Casa Blanca.Además, Teherán reclama mantener el, una vía clave por la que circula una parte sustancial del, lo que se perfila como uno de los principalesen el diálogo.Del lado estadounidense, elno ha sido revelado en detalle, aunque el secretario de Estadoindicó que exige queno posea, deje de apoyar el terrorismo y detenga el desarrollo de armamento que amenace a sus vecinos.Trump aseguró que "muchos de los" ya han sido acordados y reiteró que no habrá enriquecimiento de uranio en territorio iraní.El frente diplomático también muestra tensiones con aliados.rechazó la exigencia iraní de detener el conflicto "en todos los frentes", incluido el enfrentamiento conen el Líbano, donde continúan los ataques.En, lospresentan el avance del plan como una, destacando que no se incluyeron restricciones aldel país.El escenario refleja una negociación marcada por posiciones contrapuestas: mientrasbusca limitar ely militar iraní, Teherán intenta consolidar suy obtener alivio económico tras el conflicto.Analistas coinciden en que la tregua actual es inestable y que el resultado dependerá de la capacidad de ambas partes paraen un proceso que, por ahora, aparece condicionado porestratégicas.