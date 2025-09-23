Trump ataca a la ONU en varios frentes y desata críticas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó este lunes su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para atacar en varios frentes a la organización, algunos de ellos de carácter casi personal y no político.

Todas esas críticas fueron pronunciadas frente al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien hoy se entrevistará, y frente a los representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que hoy lo escuchaban en esta sesión de apertura de la 80 Asamblea General.

Estas fueron, en el orden en que las pronunció y de acuerdo a sus palabras, las principales andanadas contra la ONU:

1. No sirve para resolver conflictos: Trump alardeó de que ha resuelto siete conflictos mundiales en este segundo mandato, y añadió: "Qué mal que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de Naciones Unidas. Es una pena que en todos esos casos la ONU ni siquiera haya tratado de ayudar en ninguno de ellos (cuando) yo terminé siete guerras".

2. Es ineficiente: Según Trump, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería".

3. No quisieron contratar a su empresa para renovar el edificio: Aseguró que presentó un presupuesto de 500 millones de dólares para "renovar el edificio y todo sería hermoso, (pero) ellos decidieron ir en otra dirección, lo que resultó ser mucho más caro y un producto muy inferior".

4. Está fomentando la inmigración irregular: La ONU -dijo- "está creando nuevos problemas, el mejor ejemplo es el asunto político número 1 de nuestro tiempo, la inmigración descontrolada (...) La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624.000 inmigrantes en su viaje a Estados Unidos". Y añadió que la ONU "ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjeta de débito a los extranjeros ilegales".

5. La ONU ha mentido sobre el cambio climático: El presidente de EE.UU. se explayó sobre las advertencias relativas al aumento de temperatura global y los efectos del cambio climático por parte de expertos de la ONU, y señaló: "Todas esas predicciones hechas por la ONU y muchos otros, a menudo por razones equivocadas, fueron erróneas. Las hicieron personas estúpidas", y a continuación calificó de "estafa climática" el calentamiento del planeta.

Cuba critica la "arremetida" de Trump contra la ONU

El Gobierno de Cuba criticó este martes la "arremetida" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cuestionar ante la Asamblea General de Naciones Unidas la esencia de la ONU y su utilidad.

"La arremetida de hoy del presidente Trump contra la ONU representa un ataque a su esencia como organismo internacional más universal y democrático, a los propósitos y principios de la Carta, y al concepto de igualdad soberana entre los Estados", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

Trump, puso en cuestión durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la utilidad de esa organización a la que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

Asimismo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el ministro Rodríguez, enviaron mensajes de agradecimiento al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en su discurso en la ONU calificó de "inadmisible" que Cuba haya sido incluida de nuevo por Estados Unidos en su lista de países que patrocinan el terrorismo.

"Agradezco al hermano Presidente de Brasil, Lula, por denunciar la inaceptable inclusión de Cuba en la arbitraria lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo. Fuerte abrazo a su gobierno y al pueblo brasileño", expresó Díaz-Canel, en X.

Durante esta semana de la 80ª Asamblea General de la ONU, está prevista la intervención de 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno que abordarán los desafíos más urgentes, desde los conflictos armados y la pobreza hasta la crisis climática.

Sánchez reivindica papel de ONU tras cuestionamientos de Trump

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este martes el papel de la ONU y la necesidad de más multilateralismo tras escuchar el cuestionamiento de esta organización que hizo ante su Asamblea General el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez asistió junto al rey Felipe VI a la apertura del nuevo periodo de sesiones de esta Asamblea, ante la que Trump puso en duda la utilidad de Naciones Unidas, a la que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

Después de escuchar esas críticas, el jefe del Ejecutivo español subrayó en las redes sociales que, ante los desafíos globales, es necesario más multilateralismo y garantizó el apoyo de España a la ONU para que siga siendo "la casa del diálogo y las soluciones compartidas".