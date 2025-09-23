Drones golpean en Ucrania y Rusia

Kiev, Ucrania.- Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el lunes de lanzar ataques mortales con drones en áreas civiles de sus países, al tiempo que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anticipaba “una semana muy intensa” de diplomacia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el Consejo de Seguridad tiene programado discutir la guerra de más de tres años.

Zelenski ha intentado dar impulso a un esfuerzo de paz liderado por Estados Unidos, ofreciendo un alto el fuego y una reunión cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, Moscú ha cuestionado algunas de las propuestas, y el fin del derramamiento de sangre no parece más cercano.

Las preocupaciones internacionales han aumentado recientemente ante la posibilidad de que los combates se extiendan más allá de las fronteras de Ucrania, en un momento en que los países europeos reprochan a Rusia por lo que describieron como provocaciones. Los incidentes han incluido drones rusos en suelo polaco y aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio, lo que generó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.