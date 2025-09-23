Un supertifón amenaza a varios países asiáticos

Redacción Asia.- El supertifón Ragasa, la mayor tormenta del año, tocó tierra este lunes en el norte de Filipinas con vientos por encima de los 265 kilómetros por hora, mientras varios países asiáticos han extremado las medidas de precaución ante su paso, por el que se prevé que cientos de miles de personas sean evacuadas.

La intensidad de la tormenta, que se espera que se desplace en las próximas horas por el Mar de China Meridional, es la mayor registrada en lo que va de año en todo el mundo, según la agencia meteorológica de Japón.

Las autoridades de varios destinos asiáticos, entre ellos Filipinas, Hong Kong, Taiwán, el sur de China y Vietnam, han comenzado a tomar medidas: se han cancelado cientos de vuelos y se prevé evacuar a cientos de miles de personas de sus hogares -sobre todo en el sur de China-, mientras se mantienen cerradas oficinas y escuelas en zonas de alto riesgo.

El supertifón de categoría 5 tocó tierra en la provincia de Cagayan, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora que obligaron al desalojo preventivo de unas 10.000 personas en esa región y en otras zonas céntricas del país, incluida Manila.

Además de la suspensión de clases, más de una decena de vuelos nacionales fueron cancelados debido al riesgo que supone la tormenta Ragasa, mientras se ha prohibido la navegación en las zonas más vulnerables a este fenómeno meteorológico.

Se espera que se aproxime la tarde de este martes un poco debilitado a Hong Kong y a la ciudad china de Shenzhen, donde las autoridades han adoptado fuertes medidas de precaución.