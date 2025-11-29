Trump cierra espacio aéreo sobre Venezuela y aumenta tensión

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el espacio aéreo "sobre Venezuela y sus alrededores" quedará completamente cerrado, una medida que incrementa la tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: tomen en cuenta que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mensaje llega al final de una semana en la que el mandatario estadounidense dejó ver que su estrategia militar antidrogas podría pasar de operar principalmente en aguas del Caribe a ejecutarse también por tierra.

Apenas el jueves, Trump advirtió que "muy pronto" comenzarán operaciones para "detener por tierra" a los supuestos narcotraficantes venezolanos, alimentando las especulaciones sobre una posible intervención militar en ese país.

"Probablemente se han dado cuenta de que la gente ya no quiere hacer entregas por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, y eso va a comenzar muy pronto", dijo en una conversación con militares con motivo del Día de Acción de Gracias.

La Administración de Trump, que ha autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela, ha señalado al presunto Cártel de los Soles como uno de los principales responsables del tráfico de drogas en la región, justificando así ataques contra narcolanchas en el Caribe y también en el Pacífico oriental. Estas acciones han dejado al menos 83 personas muertas en 21 operativos, de acuerdo con datos oficiales.

Los ataques forman parte de la operación "Lanza del Sur" y se suman al incremento de presencia militar estadounidense en la zona, que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la Armada de Estados Unidos.