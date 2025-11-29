Zootopia 2 sí tiene escenas postcréditos
La secuela incluye dos momentos extra: uno humorístico a mitad de créditos y otro final que adelanta el futuro de la saga
El pasado 28 de noviembre, Zootopia 2, la esperada secuela de Disney llegó a los cines de México, cargada de referencias, guiños y sorpresas.
No obstante, una de las dudas más comentadas entre los fans es si vale la pena quedarse en la sala hasta que termine la última línea de créditos. La respuesta es sí.
¿Cuáles son las escenas post créditos de Zootopia 2?
Las escenas post créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine.
En el caso de Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, sí incluye escenas adicionales, tanto a mitad como al término de los créditos finales.
En la primera escena, mientras desfilan los nombres del equipo detrás de la nueva producción de Walt Disney Animation Studios, aparece un montaje humorístico con los personajes de la cinta acompañado de una versión extendida de la canción original "Zoo", interpretada por Shakira y compuesta por la propia artista junto con Ed Sheeran.
Finalmente, al concluir los créditos, se presenta una nueva escena que —sin revelar detalles— sugiere el rumbo que podría tomar la franquicia. El momento funciona como un adelanto de una posible tercera entrega, insinuando la llegada de un nuevo grupo de animales que podría representar un desafío para Judy y Nick.
