logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Niños sudaneses huyen de la violencia, solos

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Niños sudaneses huyen de la violencia, solos

El Cairo, Egipto.- Cientos de niños han llegado a un campamento de refugiados sin sus familias luego que miles de personas huyeron de la violencia en la ciudad sudanesa de el-Fasher en el mes, y cada día llegan más niños desconectados de sus familias, advirtieron diversas organizaciones.

La ONU informó que más de 100,000 personas huyeron de el-Fasher en el oeste de Darfur a partir de finales de octubre, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares retomaron el control de el-Fasher del ejército sudanés.

UNICEF registró la llegada de 354 niños sin familiares directos a un campamento de refugiados en Tawila, a unos 70 kilómetros al oeste de el-Fasher, entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre. Sus padres desaparecieron, fueron detenidos o asesinados en el camino, de acuerdo con personal de algunas ONG.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) informó que al menos 400 niños han llegado a Tawila sin sus padres. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


UNICEF, la agencia de protección infantil de Naciones Unidas, indicó el viernes que 84 niños se reencontraron con sus familias el mes pasado, principalmente en Tawila, donde muchas organizaciones internacionales de ayuda están brindando asistencia a la población afectada por los combates en el-Fasher, la capital de Darfur del Norte tomados por las FAR el mes pasado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niños sudaneses huyen de la violencia, solos
Niños sudaneses huyen de la violencia, solos

Niños sudaneses huyen de la violencia, solos

SLP

AP

Zelenski despide a aliado
Zelenski despide a aliado

Zelenski despide a aliado

SLP

EFE

Jefe de gabinete Andrí Yermak es investigado por corrupción

Arqueólogos restauran el patrimonio de Gaza
Arqueólogos restauran el patrimonio de Gaza

Arqueólogos restauran el patrimonio de Gaza

SLP

EFE

Recuperan más cuerpos en HK
Recuperan más cuerpos en HK

Recuperan más cuerpos en HK

SLP

AP

Arrestan a 8 más en torno a renovación de las torres incendiadas; suman 128 víctimas