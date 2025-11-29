Niños sudaneses huyen de la violencia, solos

El Cairo, Egipto.- Cientos de niños han llegado a un campamento de refugiados sin sus familias luego que miles de personas huyeron de la violencia en la ciudad sudanesa de el-Fasher en el mes, y cada día llegan más niños desconectados de sus familias, advirtieron diversas organizaciones.

La ONU informó que más de 100,000 personas huyeron de el-Fasher en el oeste de Darfur a partir de finales de octubre, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares retomaron el control de el-Fasher del ejército sudanés.

UNICEF registró la llegada de 354 niños sin familiares directos a un campamento de refugiados en Tawila, a unos 70 kilómetros al oeste de el-Fasher, entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre. Sus padres desaparecieron, fueron detenidos o asesinados en el camino, de acuerdo con personal de algunas ONG.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) informó que al menos 400 niños han llegado a Tawila sin sus padres.

UNICEF, la agencia de protección infantil de Naciones Unidas, indicó el viernes que 84 niños se reencontraron con sus familias el mes pasado, principalmente en Tawila, donde muchas organizaciones internacionales de ayuda están brindando asistencia a la población afectada por los combates en el-Fasher, la capital de Darfur del Norte tomados por las FAR el mes pasado.