Trump retira Guardia Nacional de ciudades clave en EE.UU.

NUEVA YORK, EU., febrero 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La administración de

retiró a los soldados de la

de casi todas las ciudades estadounidenses donde habían sido desplegados en los últimos meses, en lo que elPost describió como un repliegue no anunciado públicamente ni por lani por el Pentágono.La decisión marca unrespecto de la postura sostenida por ely por el secretario de Defensa,, quienes habían insistido en la necesidad de movilizar tropas para enfrentar lo que calificaron como episodios de "violencia descontrolada" en distintos centros urbanos del país.En el marco de ese operativo,fueron desplegados en, unos 500 en Chicago, cerca de 200 en Portland y varios miles enEn la capital federal permanece aún un contingente estimado en. El resto de las unidades fuede finales de enero, según elde Estados Unidos.El despliegue había generadoy jurídica desde su anuncio. A fines de diciembre, laemitió unaque bloqueó el intento de Trump de federalizar laen Chicago, al considerar que lapara hacerlo "se aplica sólo en".La resolución puso en cuestión el alcance legal del plan de la administración para utilizar tropas federales en respuesta a disturbios urbanos.Lapuede ser activada por los gobernadores de cada estado o federalizada por elen situaciones específicas, como insurrecciones o emergencias nacionales.El uso de esta herramienta en contextos deha sido históricamente objeto de debate, en particular cuando involucra tensiones entre autoridades estatales y el gobierno federal.De acuerdo con un informe del(CBO), la movilización de tropas tuvo una los 496 millones de dólares, incluyendo logística, transporte, mantenimiento y compensaciones.El gasto alimentó críticas de legisladores opositores, que cuestionaron tanto la necesidad del despliegue como suLano emitió hasta el momento un comunicado formal anunciando el repliegue. Analistas interpretan la retirada como untras la controversia judicial y política que rodeó el operativo.