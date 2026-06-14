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Ucrania ataca con drones el sur de Rusia

Por AP

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania ataca con drones el sur de Rusia
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      Kiev, Ucrania.- Un ataque con drones ucranianos dejó un muerto y tres heridos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron autoridades locales el sábado, parte de la campaña de Kiev para alcanzar objetivos militares y energéticos en el interior de Rusia.

      Los restos de un avión no tripulado provocaron un incendio en una terminal marítima, indicó el gobernador Veniamin Kondratyev. No se ofrecieron más detalles, pero medios rusos reportaron daños en una terminal de exportación del mar Negro en la aldea de Volna que distribuye crudo, productos petrolíferos y gas licuado.

      El Estado Mayor de Ucrania no realizó comentarios el sábado acerca del operativo en Krasnodar, pero señaló que sus fuerzas alcanzaron durante la noche una estación de preparación y bombeo de petróleo en la región rusa de Volgogrado, así como zonas en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, ocupadas por Rusia.

      La ofensiva se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmara que sus fuerzas habían atacado varios sitios de infraestructura militar y energética en el interior del vecino, incluyendo una fábrica militar que, aseveró, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

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      Hace más de cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.

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