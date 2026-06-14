logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Un informe de MSF revela abusos en Chad

Por AP

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Un informe de MSF revela abusos en Chad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Yamena, Chad.- La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras encontró un patrón de abusos y explotación sexual por parte de algunos empleados locales y extranjeros que trabajaban en Chad a lo largo de la frontera con Sudán, en algunos casos dirigiéndose a niñas menores o intercambiando comida o empleos por sexo con refugiadas, según un memorando interno confidencial obtenido por The Associated Press.

      El informe de MSF —finalizado en julio y revelado por primera vez por la AP el sábado— registró 59 denuncias de abuso y señaló que 18 miembros del personal fueron despedidos y vetados para futuros empleos. En algunos casos, según dijo el grupo a la AP, no se pudo verificar las denuncias o no fue posible identificar a los responsables. El informe indicó también que algunos de los casos de explotación reiterada sugerían un posible "tráfico sexual" organizado.

      Los hallazgos de Médicos Sin Fronteras —uno de los mayores compañeros y de las organizaciones de ayuda más grandes en los campamentos de refugiados del este de Chad— indican que los abusos estaban más extendidos de lo que se había informado previamente.

      En los casos que la AP encontró en Chad en 2024, las mujeres contaron que personas destinadas a protegerlas —trabajadores humanitarios, fuerzas de seguridad locales— ofrecían dinero, un acceso más fácil a la ayuda y empleos a cambio de sexo. En el país, esa explotación sexual es un delito.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos e Irán cerca de acuerdo para poner fin a la guerra
        Estados Unidos e Irán cerca de acuerdo para poner fin a la guerra

        Estados Unidos e Irán cerca de acuerdo para poner fin a la guerra

        SLP

        AP

        Israel mantiene operaciones en Líbano mientras Irán exige alto el fuego en la región como parte del acuerdo.

        Muerte de solicitante haitiana es homicidio, dice médico forense
        Muerte de solicitante haitiana es homicidio, dice médico forense

        Muerte de solicitante haitiana es homicidio, dice médico forense

        SLP

        AP

        Daphy Michel murió por hipotermia tras ser liberada por ICE en invierno, según informe oficial.

        Centro Kennedy retira nombre de Donald Trump tras orden judicial
        Centro Kennedy retira nombre de Donald Trump tras orden judicial

        Centro Kennedy retira nombre de Donald Trump tras orden judicial

        SLP

        AP

        Trump mantiene planes de remodelación en Washington mientras pierde el nombre en el Centro Kennedy.

        Cepeda llama a defender reformas sociales y vencer ultraderecha
        Cepeda llama a defender reformas sociales y vencer ultraderecha

        Cepeda llama a defender reformas sociales y vencer ultraderecha

        SLP

        AP

        El candidato oficialista Iván Cepeda reafirmó su compromiso con las reformas sociales y el legado de Petro.