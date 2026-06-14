Un informe de MSF revela abusos en Chad

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Yamena, Chad.- La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras encontró un patrón de abusos y explotación sexual por parte de algunos empleados locales y extranjeros que trabajaban en Chad a lo largo de la frontera con Sudán, en algunos casos dirigiéndose a niñas menores o intercambiando comida o empleos por sexo con refugiadas, según un memorando interno confidencial obtenido por The Associated Press.

El informe de MSF —finalizado en julio y revelado por primera vez por la AP el sábado— registró 59 denuncias de abuso y señaló que 18 miembros del personal fueron despedidos y vetados para futuros empleos. En algunos casos, según dijo el grupo a la AP, no se pudo verificar las denuncias o no fue posible identificar a los responsables. El informe indicó también que algunos de los casos de explotación reiterada sugerían un posible "tráfico sexual" organizado.

Los hallazgos de Médicos Sin Fronteras —uno de los mayores compañeros y de las organizaciones de ayuda más grandes en los campamentos de refugiados del este de Chad— indican que los abusos estaban más extendidos de lo que se había informado previamente.

En los casos que la AP encontró en Chad en 2024, las mujeres contaron que personas destinadas a protegerlas —trabajadores humanitarios, fuerzas de seguridad locales— ofrecían dinero, un acceso más fácil a la ayuda y empleos a cambio de sexo. En el país, esa explotación sexual es un delito.

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