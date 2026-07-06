Un muerto durante ataque en Crimea

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Ucrania.- Una persona murió en un ataque ucraniano contra Crimea, ocupada por Rusia, según funcionarios nombrados por Moscú en las primeras horas del domingo, mientras dirigentes rusos y ucranianos mantenían llamadas separadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra, tras más de cuatro años de contienda.

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque en Crimea, incluida una en estado grave, escribió en Telegram el gobernador regional designado por Rusia, Serguéi Aksiónov.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra objetivos clave de infraestructura en Crimea, mientras el ejército de Kiev busca aislar la península vital controlada por Rusia en la etapa más reciente de la guerra.

Los ataques más recientes se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin, hablaran con Trump sobre el fin de la guerra.

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El presidente Zelenski escribió en X que había llamado a Trump para felicitarle por el 250º aniversario de la independencia estadounidense y que ambos líderes hablaron sobre la situación en la línea del frente.

"Existe una perspectiva real de poner fin a esta guerra, y la determinación de Estados Unidos será crucial. Acordamos continuar la conversación en persona durante la cumbre de la OTAN en Ankara", dijo a última hora del sábado.

El Kremlin indicó que Putin y Trump abordaron el conflicto en Ucrania en una llamada telefónica "constructiva" el sábado.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, manifestó que Trump reafirmó su "disposición a ayudar a lograr un rápido cese de las hostilidades ya buscar soluciones pacíficas para resolver la crisis" en Ucrania, mientras que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán los esfuerzos de mediación.