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Uruguay recibe con los brazos abiertos al papa

León XIV inicia gira de 12 días por Sudamérica, en la que también viajará a Argentina y Perú

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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      Montevideo, Uru.- Uruguay recibió al papa León XIV con una ceremonia de bienvenida llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que el presidente del país austral, Yamandú Orsi, celebró la llegada del sumo pontífice a una "patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos".

      "Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones. Pero hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países", dijo en su discurso el mandatario.

      Orsi también destacó que, en Uruguay, quienes fueron presidentes por los distintos partidos y el pueblo "pueden sentarse todos juntos, en paz y con alegría" a ofrecerle un abrazo de bienvenida.

      El máximo jerarca de la Iglesia católica saludó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

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      El papa León XIV pidió este viernes en Uruguay que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones, durante su encuentro con el clero en la catedral metropolitana de Montevideo, en la primera jornada en el país durante la gira por Latinoamérica, que también lo llevará a Argentina y Perú.

      El papa llegó a la catedral metropolitana en un carrito de golf que recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja entre miles de personas que lo aclamaron con entusiasmo a su paso e hizo una parada para recibir las llaves de la ciudad.

      Tras rezar las vísperas, en su discurso ante los religiosos del país, el papa explicó que "en esta tierra, donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida de la Iglesia, ese testimonio (el de la Iglesia) tiene una fuerza particular".

      Quiso destacar la labor de la Iglesia en el país entre los más frágiles: "Queridos hermanos, ese amor de Cristo ha querido llegar a tantas personas también por medio de ustedes. Sus ojos han visto crecer a generaciones enteras y han descubierto lágrimas que pasaban inadvertidas. Sus oídos han acogido confidencias difíciles de pronunciar".

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