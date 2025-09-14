logo pulso
Venezuela acusa a EU de atraco

Denuncia que marines asaltaron embarcación en el Caribe

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Venezuela acusa a EU de atraco

Caracas, Ven.- En medio de la tensión con Estados Unidos, el gobierno de Venezuela denunció el sábado que una embarcación con nueve pescadores fue abordada de manera “hostil” por una unidad marina de guerra de ese país mientras navegaba en su territorio marítimo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni confirmó el incidente.

El canciller venezolano Yván Gil expuso en una rueda de prensa fotografías sobre la supuesta ocupación que dijo ocurrió en la zona exclusiva de Venezuela sobre una embarcación atunera que contaba con la autorización del Ministerio de Pesca para su faena. La cancillería distribuyó más tarde un video corto tomado, aseguró, por los pescadores en el que se divisaba parte del barco pesquero, personal de la Marina de Estados Unidos y el buque de guerra norteamericano.

Durante la lectura de un comunicado, Gil afirmó que “18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon” la embarcación “impidieron la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores” durante ocho horas, luego de lo cual fueron liberados en acompañamiento de la armada.

“Quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están en la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe”, indicó Gil al leer el comunicado, y aseguró que el objetivo es “insistir en su política fracasada” de cambio de régimen en Venezuela.

La denuncia del canciller venezolano ocurre días después de que el presidente estadounidense afirmó que su país atacó a una embarcación con drogas y mató a 11 ocupantes. 

