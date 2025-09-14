Pondrán Caifanes

La noche del 15 de septiembre no solo será de tradiciones y gritos, también de rock. Caifanes subirá al escenario para ofrecer un concierto como parte de las celebraciones patrias, y aquí te contamos los detalles.

A través de las redes sociales de la agrupación se confirmó que se presentarán en la Alcaldía Venustiano Carranza el próximo lunes, a partir de las 21:00 horas. El evento será totalmente gratuito y no contará con zonas VIP. La cita es en la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, CP 15900, Ciudad de México. La forma más sencilla de llegar es tomando la Línea 9 (café) del Metro y bajando en la estación Velódromo; de ahí, hay que caminar entre 10 y 12 minutos hacia el norte por Avenida Francisco del Paso y Troncoso. La agrupación de rock en español lanzó su primer disco el 28 de agosto de 1988. Integrada en aquel entonces por Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, la banda bautizó, posteriormente, el material simplemente como Volumen 1, que incluyó temas como “Viento”, “Mátenme porque me muero” y “Cuéntame tu vida”.