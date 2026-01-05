Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).— El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad la "violación flagrante" de la Carta de la ONU y del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

Durante una sesión de emergencia, Moncada reivindicó el respeto a la inmunidad del presidente Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno seguro a Venezuela.

"**Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela", dijo Moncada ante el máximo órgano de seguridad internacional. EFE

LEA TAMBIÉN "Los queremos de vuelta" Chavistas exigen la libertad de Nicolás Maduro y su esposa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí