logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Fotogalería

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro

El embajador Samuel Moncada pidió al Consejo de Seguridad la liberación del líder

Por EFE

Enero 05, 2026 11:11 a.m.
A
Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).— El embajador venezolano ante Naciones UnidasSamuel Moncada, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad la "violación flagrante" de la Carta de la ONU y del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

Durante una sesión de emergencia, Moncada reivindicó el respeto a la inmunidad del presidente Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno seguro a Venezuela.

"**Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela", dijo Moncada ante el máximo órgano de seguridad internacional. EFE

LEA TAMBIÉN

"Los queremos de vuelta"

Chavistas exigen la libertad de Nicolás Maduro y su esposa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro
Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro

Venezuela acusa a EU en la ONU por detención de Maduro

SLP

EFE

El embajador Samuel Moncada pidió al Consejo de Seguridad la liberación del líder

Si EU detiene al Presidente, desatarán al jaguar popular: Petro
Si EU detiene al Presidente, desatarán al jaguar popular: Petro

"Si EU detiene al Presidente, desatarán al jaguar popular": Petro

SLP

El Universal

El presidente de Colombia destituye coroneles de inteligencia por vender información falsa

Hallan otro cuerpo tras naufragio en Indonesia
Hallan otro cuerpo tras naufragio en Indonesia

Hallan otro cuerpo tras naufragio en Indonesia

SLP

AP

Reclaman liberar a los presos políticos
Reclaman liberar a los presos políticos

Reclaman liberar a los presos políticos

SLP

EFE

El opositor venezolano González Urrutia los llamó "rehenes de un sistema de persecución"