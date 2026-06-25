Lula coordina envío de ayuda humanitaria tras sismos en Venezuela

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CARACAS (AP) — Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 188 muertos y 1.520 heridos, y más de 200 personas atrapadas en los escombros.

Equipos de rescate y los propios vecinos trabajan en las zonas más afectadas para liberar a quienes están bajo los cascotes.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud que sacudieron Venezuela el miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y han ocasionado el cierre del principal aeropuerto y el colapso de más de 200 edificaciones.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

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Lula habló con presidenta interina de Venezuela para ofrecer apoyo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró por la noche que acababa de hablar con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ofrecerle solidaridad y decidir la mejor manera de apoyar a la nación vecina.

"Enviaremos el viernes por la mañana una misión humanitaria de búsqueda y rescate urbano en un avión KC-390", dijo Lula en X, añadiendo que a bordo viajarán 36 bomberos y ocho especialistas en evaluación de riesgos y telecomunicaciones. "Con ellos, enviaremos nueve toneladas de equipo para ayudar".

"El sábado, enviaremos otro vuelo con equipo para armar un hospital de campaña, 100 purificadores de agua alimentados por paneles solares, medicamentos y suministros médicos para cirugías", agregó.

Petro propone levantar "bloqueo económico" a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a levantar las sanciones contra Venezuela tras los terremoto del miércoles.

"Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela con el bloqueo económico a un país, aumentará en mucho el número de muertos", escribió Petro en la red social X.

El mandatario también afirmó que Colombia enviará toda la ayuda que Venezuela solicite. Petro señaló que ya fueron organizados envíos con equipos de búsqueda y rescate, aunque advirtió que existen dificultades para aterrizar en territorio venezolano.

Ecuador envía a 46 bomberos a Venezuela

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador informó que se ha dispuesto el viaje de 46 bomberos especializados en rescate urbano a Venezuela para apoyar a ese país tras los dos terremotos registrados la víspera.

La orden se produce aunque las dos naciones no tienen actualmente relaciones diplomáticas.

Geofísico brasileño dice que es difícil estimar víctimas y daños

Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil, afirmó que la destrucción en Venezuela se incrementó por la sucesión de dos potentes terremotos, algo similar a lo que ocurrió en Turquía y Siria en 2023 que dejó casi 60.000 muertos.

"Es como si yo gritara y alguien más empezara a gritar también. Eso amplifica la vibración y aumenta el riesgo potencial", declaró Ferreira. "Para empeorar las cosas, estos terremotos en Venezuela no fueron muy profundos en términos científicos. Para nosotros, 13 o 15 kilómetros de profundidad se considera cerca de la superficie y eso también genera más problemas".

Ferreira señaló que las construcciones en países como México y Chile, acostumbrados a los terremotos, están mejor preparadas para soportar parte de estas vibraciones.

Agregó que los modelos estadísticos no permiten realizar estimaciones fiables sobre el número de víctimas mortales ni la destrucción causada por los terremotos en Venezuela.

"Sólo se pueden obtener esas estimaciones estando presente en el lugar. Los bomberos y los equipos de rescate son quienes tienen una idea crucial de lo que está sucediendo allí y de las estimaciones que se pueden hacer", afirmó Ferreira.

Aerolínea panameña suspende vuelos a Caracas y otras tres ciudades

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció que suspendió sus vuelos del jueves desde y hacia Caracas y otras tres ciudades venezolanas tras los potentes terremotos de la víspera.

Indicó en X que su intención es restablecer esos vuelos lo antes posible "una vez se confirmen las condiciones operativas necesarias" aeroportuarias. Las autoridades venezolanas ordenaron el cierre indefinido del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía — el más importante del país — debido a los daños en su infraestructura sufridos por los temblores.

Los otros destinos afectados, según Copa, son las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona.

La aerolínea ofreció a los pasajeros cambios de fechas en sus boletos y/o reembolsos sin costo alguno

Estados Unidos brinda ayuda por 150 millones de dólares

El Departamento de Estado informó que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump movilizó una respuesta de emergencia a Venezuela que incluye 150 millones de dólares en asistencia humanitaria, el despliegue de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano.

Según el Departamento de Estado, el DART evaluará las condiciones en las zonas afectadas e identificará las necesidades humanitarias prioritarias para coordinar la respuesta del gobierno estadounidense. Además, fueron desplegados dos equipos de búsqueda y rescate urbano integrados por bomberos, médicos, ingenieros estructurales y especialistas caninos, que ya habían sido movilizados durante la respuesta al huracán Melissa en Jamaica en octubre de 2025.

Sin sistema de alerta de terremotos

Venezuela no dispone en la actualidad de un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren.

Pese a no disponer de ese sistema, algunos venezolanos como Pericles Sánchez, un escritor de 39 años, logró recibir un alerta previo gracias a que Google lo envió a los teléfonos Android. "Nos dio tiempo de salir. No fue sino que hasta que estábamos ya afuera que lo empezamos a sentir", relató Sánchez a The Associated Press en una comunicación por WhatsApp.

Más de 20 personas rescatadas y 12 fallecidos en municipio de Chacao

La oficina del alcalde de Chacao, Gustavo Duque, reportó que 23 personas fueron rescatadas y 12 fallecieron luego de que se desplomó el edificio Petunia, ubicado en ese próspero municipio capitalino. Otros dos edificios también colapsaron.

"Siento un nudo en la garganta cada vez que veo que el edificio no está. Todos los días pasaba cerca por aquí, camino a mi casa", dijo Mauricio Contreras, un oficinista de 35 años.

Duque señaló en sus redes sociales que las labores de rescate continúan en búsqueda de sobrevivientes entre los escombros "donde se cree que aún hay personas con vida".

Al menos 188 muertos, 1.520 heridos y más de 200 atrapados por los dos sismos

El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que hay al menos 188 muertos, 1.520 heridos ingresados en hospitales y más de 200 personas atrapadas a causa de los dos sismos. En tanto 157 personas están desaparecidas.

Por otro lado unos 250 edificios están dañados y 2.927 familias damnificadas, sobre todo en la zona de La Guaira.

Rodríguez señaló que han salido aviones desde Estados Unidos, México, España y Qatar, y otro del grupo de expertos de rescate de Naciones Unidas hacia Venezuela.

"Esta es la hora de salvar vidas", dijo el funcionario, quien señaló que su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se encuentra en el estado La Guaira "atendiendo la zona de desastre tremendo que ha ocurrido allí".

"Los Topos" mexicanos colaborarán en tareas de rescate

El reconocido equipo de rescate mexicano conocido como "Los Topos" anunció que enviará una brigada de al menos seis personas a Venezuela en las próximas horas para colaborar en las labores de rescate.

Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de Los Topos de Tlatelolco A.C., declaró a AP que tienen previsto viajar a Venezuela en un vuelo comercial.

ONU y Unión Europea organizan asistencia

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que las Naciones Unidas están "evaluando con urgencia" qué asistencia se necesita en Venezuela. En un comunicado, Fletcher indicó que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU está coordinando el rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate. Fletcher recordó que, antes de los terremotos, cerca de ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban asistencia humanitaria y advirtió que "este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes". También informó que el jueves por la mañana habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que mantiene contacto permanente con el equipo humanitario de la ONU en el país, encabezado por Gianluca Rampolla. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció por su lado que se coordina la respuesta europea a los sismos a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Von der Leyen señaló que España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos están enviando equipos de búsqueda y rescate. Agregó que la Unión Europea está preparada para ofrecer más ayuda, incluida asistencia médica.

Colombia enviará más de 60 socorristas y perros entrenados

Colombia enviará el jueves a Caracas dos helicópteros que transportarán un grupo élite de más de 60 socorristas, caninos entrenados en rescate y equipos para la búsqueda de personas en espacios confinados y edificios colapsados, informó Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ante la restricción de vuelos comerciales, Colombia coordina un permiso especial para el aterrizaje de los helicópteros con la ayuda. Pava indicó que inicialmente estarán en Caracas y luego se desplazarán a otros lugares según la asignación de los organismos de respuesta en Venezuela.

La Cancillería indicó que la sede del Consulado colombiano en Caracas permanece cerrada por afectaciones en su estructura, por lo que evaluará las condiciones para definir si la abre próximamente con el fin de atender connacionales

ONG reparte ayuda

La organización no gubernamental World Central Kitchen anunció que se está movilizando para distribuir comidas calientes a las familias afectadas y a los equipos de rescate lo antes posible.

La organización indicó que trabaja junto a socios locales en Venezuela para coordinar la respuesta humanitaria y atender las necesidades más urgentes de la población. En un comunicado, recordó que ya había participado en otras operaciones de ayuda en el país con motivo de otros desastres.

Habitantes de La Guaira buscan a sus vecinos entre los escombros

Los vecinos de La Guaira, al norte de Caracas, se lanzaron a buscar por su cuenta a las personas atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados.

El profesor jubilado Juan Alberto Mendaño trepó por una pila de escombros tras ver cómo la mano de una mujer atrapada se movía bajo los cascotes de ladrillos y piedras.

"No sé cómo explicarle..llegamos anoche mismo y anoche escuchando el grito no podíamos hacer nada; esperamos a que amaneciera; amaneció y aquí estamos. Ya llegó un familiar de la chica y Dios quiera que la rescaten lo más rápido posible", dijo Mendaño a AP.

La Guaira es uno de los estados más afectados por los sismos.

Opositor Edmundo González pide ayuda a la comunidad internacional

El opositor venezolano Edmundo González pidió a la comunidad internacional ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela.

"Hago un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras. Por favor, acompañemos a nuestro pueblo en estas horas", dijo González, exiliado en España, en sus redes sociales.

González, candidato presidencial en las elecciones de 2024, afirmó que el país enfrenta la emergencia con un sistema de salud, infraestructura y capacidades de respuesta debilitados tras años de deterioro institucional, y agradeció la labor de rescatistas, personal sanitario y voluntarios. "Lo que debió ser inversión para proteger vidas no lo fue", afirmó.

Al menos 25 fallecidos en Caracas

En una entrevista con la cadena estatal Venezolana de Televisión, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que al menos 25 de los fallecidos se encuentran en la capital.

La funcionaria habló frente a un edificio derrumbado en el barrio de San Bernardino, una zona residencial situada al norte de Caracas, con un casco rojo puesto.

Presidenta de México anuncia que rescatistas y médicos irán a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que un primer equipo de rescatistas militares y personal médico partirán en las próximas horas hacia Venezuela. Añadió que una vez que lleguen y hablen con las autoridades, "determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten".

Líderes del mundo muestran su pesar y ofrecen su ayuda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en la red social X que su país está desplegando "de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria" en Venezuela. "Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes equipos de rescate que trabajan sin descanso tras la catástrofe".

El presidente francés, Emmanuel Macron, recurrió a la misma red social para expresar la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y afirmó que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y desescombro está siendo desplegado "de inmediato" en Venezuela.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ha dado instrucciones a la Cancillería para que evalúe la situación en Venezuela en coordinación con la embajada brasileña en Caracas y determine "qué medidas de ayuda" podría adoptar Brasil.

Personal de la salud de Cuba coopera en la atención a los damnificados

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel envió sus condolencias a Venezuela por los fallecidos en los sismos e indicó que "el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados" en su cuenta de X.

Cuba y Venezuela fueron estrechos aliados políticos e ideológicos durante décadas hasta la intervención en enero de Estados Unidos en el país sudamericano que derivó en la caída del entonces presidente Nicolás Maduro. Venezuela vendía petróleo a la isla y ésta envió miles de médicos y personal de salud cooperante a lo largo de más 20 años.

El programa de salud y cooperación cubano no fue desmantelado completamente con la captura de Maduro.

Antecedentes; otro potente sismo en 1967

El sismo más cercano y con una potencia también mortífera data del 29 de julio de 1967. Tuvo una magnitud de 6,5 causando la muerte a 283 personas y unos 2.000 heridos.

"Pensé que no viviría para ver otro como ese. Recuerdo que estábamos viendo el Zorro", la clásica serie de Disney, dijo a AP Carmen Cecilia, una jubilada de 78 años, quien no dio su apellido. "Salimos corriendo, no regresamos (a casa) hasta el día siguiente; pero no me asusté tanto como ahora".

La jubilada destacó que en 1967 Venezuela era muy distinta. "Ahora todo es más difícil".

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa una larga crisis social, política y económica que empujó a millones de personas a dejar el país en busca de mejores condiciones de vida.

La Guaira, uno de los estados más perjudicados

Los supervivientes se abrazaban y contemplaban los edificios derrumbados y las grietas abiertas en las calles de La Guaira.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, dijo que estaba desesperada porque su hijo de 8 años había desaparecido. "Quiero saber dónde está, si está atrapado o en un refugio", afirmó.

Delgado se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que habían prometido los funcionarios del gobierno y señaló que los vecinos son quienes excavan entre los escombros.

"Lo he perdido todo, todo. El piso, el coche, la moto, todo", afirmó por su lado Cristian Carreño. "Al menos estamos vivos, gracias a Dios".

Cerca de allí, los supervivientes estaban sentados en un campo polvoriento, con sus pertenencias metidas en bolsas de plástico.

Colombia ofrece ayuda y dice que no hay colombianos afectados

La Cancillería de Colombia anunció que no tiene reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular en Venezuela. También señaló en un comunicado que dispuso equipos especializados de búsqueda y rescate que están "listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas".

Los sismos de la víspera se sintieron en las regiones del Caribe y del noreste de Colombia y en ciudades de la Amazonía de Brasil. Ambos son países limítrofes con Venezuela.

Vecinos destacan labores de rescate en curso

José Vitriago le dijo a la estatal Venezolana de Televisión que sus vecinos y los equipos de rescate han sido fundamentales para salvar vidas cerca de la parroquia de San Bernardino, en Caracas.

"Fue horrible", dijo con la voz entrecortada.

Recordó cómo un grupo de más de una decena de personas que veían un partido de fútbol del Mundial la víspera logró escapar de un edificio en su vecindario justo antes de que se derrumbara.

Vitriago señaló que tenía dos años cuando un terremoto de magnitud 6,6 sacudió Venezuela en 1967 y causó la muerte de cientos de personas. La casa se quebró, según recordó.

Misión de ONU solicita al gobierno venezolano levantar restricciones sobre redes sociales

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela solicitó al gobierno venezolano levantar las restricciones locales a las redes sociales resaltando que resulta fundamental "para la protección de la vida" y la seguridad de la población.

En un comunicado fechado en Ginebra, la misión indicó que se trata de una "medida prioritaria e inmediata" e instó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a "restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación".

En agosto de 2024, el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, en un intento por suprimir el intercambio de información entre las personas que rechazaban su afirmación de que salió victorioso en los comicios presidenciales de julio de ese año, ordenó el bloqueo de X, antes Twitter, entre otros medios a los que acusaba de prestarse para desacreditar su gobierno.

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de asistencia humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda.

Estados Unidos en contacto con Venezuela

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en X que "Estados Unidos se solidariza con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos" y está en contacto con las autoridades para movilizar ayuda. Y terminó su mensaje diciendo en español "¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con vosotros!".

Pasar la noche a la intemperie

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios que fueron evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y que se alojó en a la Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

"Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa", comentó Díaz.

Otros pernoctaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades han pedido que no regresen a las casas con daños estructurales.

Clases suspendidas

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado la noche del miércoles que se han suspendido las actividades escolares en todo el país y que las escuelas serán utilizadas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas.