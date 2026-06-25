logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

El dictamen aprobado por el Congreso no detalla el valor total del inventario

Por Ana Paula Vázquez

Junio 25, 2026 04:50 p.m.
A
Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Congreso del Estado autorizó la baja de más de 31 mil bienes del patrimonio del Gobierno estatal, en un proceso de depuración que incluye mobiliario de oficina, equipo diverso, vehículos y maquinaria, sin que el dictamen detalle el valor total del inventario ni el impacto económico de la medida.

      Con 25 votos a favor, el Poder Legislativo aprobó la desincorporación de 31 mil 119 bienes muebles, bajo el argumento de que presentan deterioro, obsolescencia o han concluido su vida útil, de acuerdo con la revisión técnica realizada por el Ejecutivo estatal a través de la Oficialía Mayor.

      El listado contempla 30 mil 571 bienes de oficina y equipo administrativo, así como 548 unidades entre vehículos, motocicletas y maquinaria pesada, los cuales podrán ser donados o transferidos a instituciones públicas si aún resultan útiles, o bien sometidos a procesos de disposición final en caso contrario.

      El expediente, impulsado por la Oficialía Mayor encabezada por Noé Lara Enríquez, sostiene que la rehabilitación de estos activos no es viable en términos económicos; sin embargo, el inventario incluye unidades de uso reciente como camionetas RAM 1500 modelo 2022, además de patrullas, camiones y maquinaria operativa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque cada bien cuenta con su costo histórico de adquisición, el dictamen no presenta un monto global del patrimonio que será dado de baja ni estima la posible recuperación por su disposición final, lo que deja sin dimensionar el alcance total de la depuración. La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable argumenta que la medida busca reducir costos de almacenamiento y actualizar los inventarios estatales.

      LEA TAMBIÉN

      Autorizan "home office" a burócratas estatales por inauguración de Mundial

      El gobernador había rechazado la medida, pero la Oficialía Mayor lo confirmó e "invitó" a funcionarios a asistir a la transmisión del juego

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos
      Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

      Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El dictamen aprobado por el Congreso no detalla el valor total del inventario

      Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte
      Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

      Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

      SLP

      Flor Martínez

      Todos los servicios se concentrarán en la sede de la calle Benito Juárez

      Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
      Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

      Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

      SLP

      Redacción

      Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca

      Clausuran dos pozos que operaban de manera ilegal en SGS
      Clausuran dos pozos que operaban de manera ilegal en SGS

      Clausuran dos pozos que operaban de manera ilegal en SGS

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Conagua también aplicó sanciones a una empresa minera ubicada en Santa Catarina